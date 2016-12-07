11-річний син Бекхемів випустив свій перший сингл

7 грудня 2016-го можна вважати офіційним початком музичної кар’єри 11-річного сина Девіда та Вікторії Бекхемів Круза, повідомляє «ТаблоID».

Хлопчик, якого вже охрестили «наступним Бібером», випустив свій перший сингл. Причому менеджером юного таланту став Скутер Браун, котрий працює і з самим Джастіном Бібером.

Прем’єра Крузового різдвяного синглу «If Everyday Was Christmas» відбулася в ефірі однієї з британських радіостанцій. Весь прибуток буде переданий благодійній організації «Make Some Noise».

Пісня малого Бекхема вже є на iTunes та в Spotify.

«Я в захваті. Це дві мої улюблені речі — спів та Різдво! Прекрасно поєднати їх та віддати гроші на благодійність», — заявив сам Круз у інтерв’ю.

А гордий батько у своєму Instagram виклав відео, на якому видно, з яким виразом обличчя малий Круз слухав себе по радіо.