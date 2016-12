Бейонсе стала рекордсменкою за кількістю номінацій на «Греммі»

Американська співачка Бейонсе отримала рекордну кількість номінацій на премію «Греммі» — американська академія звукозапису зазначила її в дев’яти категоріях, повідомляє NewsRu.

По вісім номінацій — у Дрейка, Ріанни і Каньє Уеста, сім — у Chance the Rapper, п'ять у Адель, чотири — у покійного Девіда Боуї.

На головний приз за кращий альбом року претендують Бейонсе, Джастін Бібер, Дрейк, Адель і Стерджен Сімпсон, в номінації «Кращий рок-альбом» конкурують «Blink-182», «Cage The Elephant», Gojira, «Panic! At The Disco» і Weezer.

За відомостями ЗМІ, оголошений шорт-лист премії приніс Бейонсе звання найбільш номінованої жінки в історії «Греммі» — вона претендувала на нагороду 62 рази і 20 разів отримувала заповітну статуетку. До звання найбільш титулованої жінки на «Греммі» їй залишається вісім премій — це дозволило б співачці перевершити Елісон Краус з її 27 нагородами.

59-я церемонія вручення «Греммі» відбудеться 12 лютого 2017 року.