Фальшивий Стас Михайлов пограбував кілька банків у Росії

В образі естрадного співака, який вихваляє прекрасну половину людства, Олександр Калістратов забрав з декількох кредитних установ Казані три мільйони рублів (приблизно 1,26 млн гривень), повідомляє Quibbll.

Його підступний план викрили далеко не відразу: комерсанту, можна сказати, щастило на прихильниць.

Співробітниці банків, будучи впевнені в тому, що працюють з відомим клієнтом, охоче надавали йому допомогу в оформленні кредиту, а поки документи готували, він забирав гроші по-іншому — погрожуючи ножем.

Звичайно, певні подібності з естрадним співаком у Калістратова є, але це всього лише грим. Перука, окуляри і накладні вуса були необхідні обвинуваченому, щоб приховати своє справжнє обличчя. Але правоохоронці досить швидко встановили особу грабіжника.

Свою провину затриманий повністю визнав, розповівши, що на злочин пішов через борги. За словами Калістратова, останнім часом його фірма, що спеціалізується на вантажоперевезеннях, зазнавала серйозних збитків. Щоб виправити становище, комерсант оформив кілька кредитів на суму понад мільйон рублів, позичив гроші в компаньйонів.

Образ відомої людини, як з'ясували слідчі, Калистратов використовував неодноразово. Одне з його пограбувань потрапило в об'єктиви камер спостереження.