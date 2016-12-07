Принц і принцеса Люксембурзькі показали перші фото новонародженого сина

Він четвертий у черзі на престол, повідомляє Gazeta.ru.

На сімейних знімках також можна побачити старшу дочку подружжя Амалію. Судячи з фото, дворічна принцеса обожнює молодшого брата.

Фелікс і Клер одружилися в рідному місті нареченої — у Франкфурті. Весілля відбулося у вересні 2013 року. Потім в Сен-Максімен-ла-Сент-Бом була проведена ще одна церемонія, гостями якої стали батьки нареченого.