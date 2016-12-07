Глядачі розкритикували новий наряд Алли Пугачової

Нещодавно в Москві пройшов щорічний телевізійний музичний фестиваль «Песня года», повідомляє Neformat.

Серед зірок була і співачка Алла Пугачова.

Співачка виконала дві нові композиції під назвою «Не звони» і «Под одним флагом».

Для виступу Алла Борисівна вирішила надіти чорне плаття з пишною спідницею. Замість зібраного волосся Пугачова зробила кучерики.

Однак шанувальники зірки негативно відреагували на такий образ.