Глядачі розкритикували новий наряд Алли Пугачової

Глядачі розкритикували новий наряд Алли Пугачової

Співачка відвідала телевізійний музичний фестиваль «Песня года».

Джерело: Відомості

Нещодавно в Москві пройшов щорічний телевізійний музичний фестиваль «Песня года», повідомляє Neformat

Серед зірок була і співачка Алла Пугачова.

Співачка виконала дві нові композиції під назвою «Не звони» і «Под одним флагом». 

Для виступу Алла Борисівна вирішила надіти чорне плаття з пишною спідницею. Замість зібраного волосся Пугачова зробила кучерики. 

Однак шанувальники зірки негативно відреагували на такий образ.

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