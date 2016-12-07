Леді Гага зізналася, що в неї діагностовано психічне захворювання
Знаменита американська співачка зізналася, що страждає від серйозного захворювання.
Виявилося, що артистка вже довгий час страждає від посттравматичного стресового розладу, повідомляє видання «Аргументы неделі».
Перший раз Леді Гага розповіла про своє захворювання під час відвідування центру для бездомної ЛГБТ-молоді в Нью-Йорку. Співачка зізналася, що ніколи і нікому раніше про це не говорила, і додала, що її життя врятувала лише доброта лікарів, сім’ї та друзів, які надавали їй максимальну підтримку.