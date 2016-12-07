Deep Purple анонсували прощальне турне

Культова британська рок-група Deep Purple порадувала своїх фанатів новиною про випуск тізера до нового альбому «Infinite», і здивувала трохи менш приємно — в кінці наступного року гурт починає прощальне турне, повдідомляє VistaNews.

До моменту розставання музиканти обіцяють масу сюрпризів. Нова платівка надійде в продаж у січні 2017 року.

Затримка з випуском платівки пов'язана з недугою барабанщика Іена Пейса, чия хвороба в кінці минулого року трохи змінила плани колективу.

Деякі дати прощального турне група вже назвала: зокрема, і ірландські британські шанувальники Deep Purple точно знають, коли і де вони в останній раз прослухають живий виступ кумирів.

Що стосується нового альбому, то допомагав музикантам у його створенні відомий продюсер Боб Езріном, раніше прославився роботою з групою Kissі іншими відомими музикантами. Група Deep Purple утворилася ще в 1968 році, і за всі роки кар’єри не знижувала планки у виконанні все нових хітів.