Вікторія Боня поділилася романтичним фото

На сторінці в мікроблозі вона написала, що не розлучалася зі своїм чоловіком Алексом Смерфітом і опублікувала їхнє спільне романтичне фото в ресторані, повідомляє Neformat.

«Курочки! Той факт, що мій чоловік пішов з Instagram, зовсім не означає, що він пішов з мого життя теж. Фото для вас. Але хочу нагадати, що ми вважаємо за краще тримати наше щастя в тиші. Подалі від ваших очей.Спасибі, що кудахтаєтете за нас», — підписала кадр Вікторія.