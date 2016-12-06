Психолог підібрав ідеальне ім’я для сина Собчак і Віторгана

Тим часом маляті вже 18 днів від народження, і він вже виходить на свої перші прогулянки, повідомляє видання «Аргументы неделі».

Втім, новонароджений міг ще й не отримати офіційного імені. Ходять чутки, що в родині сперечаються про те, як назвати малюка. Нібито мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова наполягає на тому, щоб онука назвали ім'ям померлого діда — Анатолієм. Батько малюка Максим Віторган в «помсту» наполягає на імені Еммануїл (так звуть його батька, відомого артиста).

Тим часом, доктор психологічних наук, автор серії книг «Знаки долі» Борис Хігір, враховуючи всі «за» і «проти», придумав новонародженому ідеальне ім'я без урахування сімейних уподобань. Фахівець вважає, що у дитини досить складне по батькові — Максимович. Ідеальним варіантом для такого батькові буде ім'я Єлисей. Допустимі також Олексій, Тихон, Тимофій, Архип, Руслан або Ілля. Психолог радить не слухати бабусю Людмилу Борисівну.