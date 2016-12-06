Мадонна виховує в своїй родині майбутню чемпіонку

Як виявилося, Мадонна радіє маленьким перемогам своїх дітей не менше, ніж будь-яка інша мати. У своєму мікроблозі вона розмістила ряд фотографій і повідомлень, присвячених недавньому успіху своєї прийомної дочки — 10-річної Мерсі, повідомляє 7days.

Як з неприхованою гордістю повідомила Мадонна, її донька виграла недавно турнір зі спортивної гімнастики. «Мерсі принесла додому цілих чотири медалі!» — підписала поп-діва знімок, на якому зображена її дочка з чотирма золотими медалями, одягнена в спортивну уніформу.

«Мерсі, вперед!» — побажала вона юній спортсменці в коментарі під іншим фото, де дівчинка зображена разом зі своїми подружками по команді. Як натякнула Мадонна, вона чекає від своєї дочки подальших досягнень.

Між іншим, до недавнього часу ніхто навіть не підозрював, що Мерсі всерйоз займається гімнастикою. Єдиним натяком на це можна було вважати знімок, зроблений цього літа в Новій Зеландії, під час паузи між концертами гастрольного туру Мадонни. На цьому фото Мерсі знята в той момент, коли вона хвацько робить «колесо».

Чи не менше ентузіазму викликає у співачки і поведінка її молодшого сина — Девіда. Нещодавно вона довірила 11-річному хлопчикові виступити на благодійному заході, що проводився з метою збору коштів для дитячих лікарень батьківщини Девіда — африканської країни Малавії. І в своєму виступі Девід зокрема, згадав, як він щасливий і гордий, що його всиновила така жінка, як Мадонна. Відчуйте різницю — 16-річний Рокко, старший син співачки від її шлюбу з Гаєм Річі, який з минулого року живе з батьком у Лондоні, нещодавно заявив: «Як же я радий, що більше не живу з нею!»