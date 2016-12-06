Син Дмитра Шепелєва мало не довів до серцевого нападу свою няню

ЗМІ дізналися про незвичайну пригоду, що сталася на прогулянці сина Дмитра Шепелєва та Жанни Фріске Платона з нянею, повідомляє Paparazzi.ru.

Видання eg.ru «підловило» юного Платона Шепелєва під час прогулянки — на вулиці хлопчика супроводжували його няня і охоронець. Раптово дитина немов втратила свідомість — няня, хапаючись за серце, кинулася до нього, але через мить зрозуміла, що Платон її розіграв.

З'ясувалося, що напередодні тато Дмитро Шепелєв читав синові книгу «Казки дядечка Римуса», де один із персонажів Братик Кролик точно в такий спосіб розігрував Братика Лиса. Ймовірно, хлопчикові дуже сподобалася ця історія, і він вирішив "провернути" щось подібне в реальному житті.