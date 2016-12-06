Микита Джигурда розповів, чому зраджував екс-дружині

Микита Джигурда завжди був в центрі уваги таблоїдів, причому найчастіше через пов'язані з ним скандали. Але останнім часом скандалів пов'язаних зі знаменитістю стало занадто багато навіть за мірками Джигурди, повідомляє VistaNews.

Почалося все зі смерті Людмили Браташ в лютому цього року. Людмила була хрещеною сина Микити і його дружини Марини, а також власницею, загалом, суми близько 800 мільйонів рублів (приблизно 335 млн гривень).

Майже відразу після цієї події Джигурда почав оскаржувати своє право на спадок. Зокрема, він надав заповіт, написаний Браташ на користь своїх кумів. А після великого скандалу, пов'язаного з розлученням, на яке подала Анісіна минулого місяця. Джигурда приголомшив усіх виклавши в мережу ролик, де він зраджує дружині з Браташ.

Сьогодні ж Микита відповів на питання, яке мучило всіх фанатів: «Навіщо він зраджував красуні дружині?». У відповідь на це він сказав, що відновив свій роман з кумою, коли дізнався, що мати його колишньої дружини давала хабар, щоб остання отримала медаль на олімпіаді.

Багато шанувальників вкрай розчаровані нинішньою поведінкою артиста про що не соромлячись заявляють в коментарях на його сторінках у соцмережах.