Настя Каменських продемонструвала результат схуднення

Настя Каменських, яка відома не тільки як популярна співачка, але й завсідник соцмереж, порадувала своїх шанувальників в черговий раз, повідомляє VistaNews.

Вона виклала на своїй сторінці досить відверте фото, де можна побачити, що їй вдалося схуднути.

Наряд, в якому вона, при цьому, знаходиться, мало що приховує. Мабуть, Настя вибрала його спеціально для того, щоб шанувальники змогли побачити, що її форми стали ще кращими.

Настя Каменських для свого нового фото вибрала чи то прозоре плаття, чи то пеньюар чорного кольору. У такому «прикиді» не кожна жінка зважилася б сфотографуватися, а, тим більше, опублікувати це в Мережі.

Але співачку, схоже, це не зупиняє. Вона користується кожною нагодою, щоб прорекламувати, яких успіхів їй вдалося домогтися у формуванні власного тіла.

Багато в чому, як каже Каменських, це досягається постійними тренуваннями «до сьомого поту».