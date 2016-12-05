Дмитро Шепелєв розповів про своє ставлення до нових стосунків

Російський телеведучий в одному з останніх інтерв'ю заявив, що його сімейний стан в будь-який момент може змінитися, якщо він зустріне другу половинку, повідомляє Informing.

Шоумен зізнався, що після смерті його цивільної дружини Жанни Фріске він навіть говорити про нові стосунки не міг, а весь свій вільний час проводив із сином Платоном.

Шепелєв стверджує, що на сьогодні йому зручно бути самотнім, однак не виключає того, що в його житті може з'явитися якась жінка.

Відзначимо, що дещо раніше Дмитро Шепелєв презентував книгу «Жанна», присвячену покійній співачці.