З’явилися фото Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі з донькою Кайєю

Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі зберігають своє приватне життя за сімома замками, але зрідка папараці все ж вдається зробити дуже особисті знімки цієї пари. А коли в кадрі опиняється ще й дочка зірок — Кайя Євдокія, це подвійне свято для фотошпигунів, адже знімки дівчинки потрапляють у Мережу ще рідше, ніж знімки її батьків. Вчора таке свято настало в папараці Майамі, куди Кличко і його сім'я прилетіли на ярмарок Art Basel і були помічені на місцевому пляжі, повідомляє видання Hello!.

На фото зображений момент, як білява і кучерява Кайя ніжно тримає свого тата за обличчя, будує з ним замки з піску, а її мама з розчуленням спостерігає за цією картиною. Не подобається Кайї тільки одне — робити з татом селфі, тому, побачивши телефон, дівчинка ховається втечею.

Нагадаємо, що Кайя Євдокія Кличко з'явилася на світ 9 грудня 2014 року.