Анна Сєдокова показала свого нового бойфренда

Співачка Анна Сєдокова належить до тих артистів, які вважають за краще не афішувати своє особисте життя. Однак зрідка виконавиця все ж ділиться радісними новинами зі своїми фанатами, повідомляє Informing.

Сьогодні Анна вирішила розповісти підписникам свого Instagram, що в її особистому житті відбулися зміни — у Сєдокової з'явився бойфренд. Співачка опублікувала у своєму веб-журналі спільне селфі з новим обранцем.

В описі до фото артистка пояснила — на усвідомлення того, що перед тобою перебуває той самий єдиний і найкращий чоловік, потрібен час, і їхні почуття з новим коханим доля вже випробувала на міцність. Анна подякувала небесам за подаровану їй нову любов, але ось розкривати особу свого обранця не стала.

На опублікованому Сєдоковою знімку її коханий зображений боком, і розглянути його обличчя досить складно, тому фанатам артистки залишається лише здогадуватися, хто підкорив її серце.

Підписники співачки неоднозначно відреагували на цей пост. Одні користувачі пораділи щастю виконавиці, а інші посміялися над тим, що «найкращими» Анна називає всіх своїх чоловіків, ось тільки попередні її обранці поки так і не виправдали сподівань. Деякі фоловери і зовсім вирішили, що так Сєдокова просто піарить свою нову пісню «Самый лучший».