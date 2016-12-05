Дочка Сергія Безрукова пристрастилася до «телевізора»
Російський актор поділився новим знімком Маші.
Сергій Безруков та Анна Матісон святкують сьогодні невеличкий ювілей своєї доньки Маші, повідомляє 7days.
Малій виповнилося вже п'ять місяців.
На честь іменинниці в Мережі з'явився рідкісний кадр спадкоємиці Безрукова. Виявилося, що в Маші вже є свій персональний «телевізор», а точніше акваріум, який успішно замінює дівчинці справжній «блакитний екран».
«Машин телевізор! Нам сьогодні п'ять місяців! Ось!», — поділився Безруков.
Дочка Сергія з великим інтересом спостерігає за переміщенням різнокольорових рибок, які плавно погойдуються водоростями. На жаль, зоряна пара поки що не наважується показати обличчя маленької дочки. Однак фанати впевнені, що в таких красивих і талановитих батьків народилася гідна зміна.