Дочка Сергія Безрукова пристрастилася до «телевізора»

Сергій Безруков та Анна Матісон святкують сьогодні невеличкий ювілей своєї доньки Маші, повідомляє 7days.

Малій виповнилося вже п'ять місяців.

На честь іменинниці в Мережі з'явився рідкісний кадр спадкоємиці Безрукова. Виявилося, що в Маші вже є свій персональний «телевізор», а точніше акваріум, який успішно замінює дівчинці справжній «блакитний екран».

«Машин телевізор! Нам сьогодні п'ять місяців! Ось!», — поділився Безруков.

Дочка Сергія з великим інтересом спостерігає за переміщенням різнокольорових рибок, які плавно погойдуються водоростями. На жаль, зоряна пара поки що не наважується показати обличчя маленької дочки. Однак фанати впевнені, що в таких красивих і талановитих батьків народилася гідна зміна.