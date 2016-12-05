Філіп Кіркоров показав, на кого схожа його донька

З нагоди її дня народження російський співак у своєму Instagram опублікував цікавий знімок, повідомляє Informing.

Кіркоров виготовив колаж, в якому поряд розмістив 2 фотографії. На одній з них зображена його мати Вікторія в молодості, а на другому — його дочка Алла-Вікторія.

Шанувальники співак відзначили, що дівчинка дуже схожа на свою бабусю.

За словами самого Філіпа, він дуже шкодує про те, що його мати не дожила до народження внучки. Одночасно з цим він зазначив, що зовнішність матері проявляється в майбутньому поколінні.

Додамо, що мати Філіпа Кіркорова пішла з життя у віці 57 років. Жінка померла від важкого онкологічного захворювання.