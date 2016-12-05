Елтон Джон закінчує свою музичну кар’єру

Сер Джон навесні цього року буде справляти свій 70-річний ювілей, після якого збирається закінчити свою творчу діяльність і покинути сцену, повідомляє Paparazzi.ru.

За словами Елтона зараз на першому місці у нього стоїть родина. Нагадаємо, що британець перебуває в нетрадиційному шлюбі з Девідом Фернішем і має дітей, народжених сурогатною матір’ю.

«Я зараз думаю тільки про дітей. Все зараз в моєму житті крутиться навколо того моменту, коли вони підуть школу, а потім і закінчать її. І це, мабуть, найважливіше в моєму житті. Вони найважливіше для мене», — говорив виконавець кілька місяців тому.

Варто відзначити, що офіційної заяви про відхід з музичного олімпу після 50-річного стажу Елтон Джон поки не давав.