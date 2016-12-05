Маша Єфросиніна порадувала шанувальників фото з донькою

Нещодавно знаменитість опублікувала в Instagram фото з дочкою на відкритті київського ЦУМу, повідомляє Neformat.

«Коли я була студенткою, у мене був свій особистий, секретний ритуал. Назбиравши якихось грошей, я влаштовувала собі прогулювання пар і йшла в ЦУМ. Ніяких моїх накопичень, звичайно, не вистачало на вартісну покупку, тому я купувала щось типу колготок або сувенірів батькам, і весь інший час бродила по поверхах, розглядаючи відділи, продавців і покупців! Пам'ятаю мармурові сходи, вражаючу кількість полиць з капелюшками і ... довгі черги до вбиральні, де більше дами фарбувалися у дзеркалі, ніж використовували місце за призначенням. У ЦУМі я могла провести багато годин», — підписала фото Маша.

Фанати відзначають, що Маша з Наною чудово виглядають.