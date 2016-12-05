Перший «вихід» сина Ксенії Собчак на прогулянку ледве не завершився «бійкою»

Популярна російська телеведуча Ксенія Собчак охоче ділиться з підписниками в соціальній мережі Instagram деякими подробицями про життя свого новонародженого сина, повдіомляє видання «Аргументы неделі».

Напередодні вона опублікувала нове фото, яке демонструє першу прогулянку малюка на свіжому повітрі.

Виявилося, що радісний захід ледь не закінчився бійкою. Собчак продемонструвала жартівливий знімок, на якому вона сама, її чоловік Максим Віторган, мати Людмила Нарусова й інші родичі намагаються вхопитися за ручку коляски, щоб погуляти з хлопчиком.

Відзначимо, що Ксенія і Максим досі не поділилися з шанувальниками ім'ям новонародженого.

