Джей Ло опублікувала фото з розбитим обличчям
Знаменита на весь світ поп-діва Дженніфер Лопес не на жарт схвилювала своїх фанатів.
Виконавиця виклала в своєму Instagram фото, на якому видно, що у неї під оком красується фінгал.
Дама підписала знімок наступним чином: "Іноді робота буває жорстокою".
Побачивши це, шанувальники співачки не на жарт занепокоїлися за здоров'я зірки. Багато з них побажали їй, щоб синець швидше пройшов.
Більш того, більшість фанатів завалили співачку компліментами, запевняючи, що навіть з фінгалом вона красуня.
"Ви як і раніше виглядаєте гарно навіть з фінгалом", - написала одна з прихильниць творчості пані.