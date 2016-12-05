Джей Ло опублікувала фото з розбитим обличчям

Виконавиця виклала в своєму Instagram фото, на якому видно, що у неї під оком красується фінгал.

Дама підписала знімок наступним чином: "Іноді робота буває жорстокою".

Побачивши це, шанувальники співачки не на жарт занепокоїлися за здоров'я зірки. Багато з них побажали їй, щоб синець швидше пройшов.

Більш того, більшість фанатів завалили співачку компліментами, запевняючи, що навіть з фінгалом вона красуня.

"Ви як і раніше виглядаєте гарно навіть з фінгалом", - написала одна з прихильниць творчості пані.