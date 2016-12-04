Скандальну Ольгу Бузову остаточно звільнили з каналу ТНТ

Як повідомляють джерела, контракт Ольги з телеканалом ТНТ підписаний до 25 грудня. Однак телевізійники в односторонньому порядку хочуть розірвати його.

Правда, багато фанатів і Бузової кажуть, що їй вже давно пора перейти в більш масштабний проект і дівчині стало просто мало обмеженого проекту. Пора їй спробувати щось нове, кажуть шанувальники Ольги.

Швидше за все, на "Дом 2" ведучим тепер буде Влад Кадоні.