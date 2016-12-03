Красуню Анфісу Чехову переслідують кошмари

Зараз Анфіса Чехова проходить спеціальну оздоровчу програму, щоб підготувати свій організм до зими. За словами Анфіси, тепер фігура її повністю влаштовує, і більше худнути вона не збирається, але очищати організм від токсинів, проводити омолоджуючі процедури вона має намір і надалі.

У вільний від роботи над собою час Чехова вирішила поговорити з шанувальниками про дуже хвилюючу тему - нічні кошмари. «Мені дуже часто сняться якісь маніяки. Іду я по вулиці, і раптом, абсолютно незнайомий мені перехожий впадає в неадекват, дістає ніж і починає за мною ганятися. Ще сходи мені сняться непрохідні, якими дуже страшно підніматися, а в кінці обов'язково треба звідкись з дуже великої висоти зістрибувати на землю. І ось цей стан, коли ти летиш вниз ... дуже неприємний. Я жодного разу не намагалася розшифровувати свої сни. Може б дізналася щось цікаве про мою підсвідомість. А вас що ночами турбує, крім хропіння ваших близьких?», - поцікавилася телезірка в своєму Інстаграм.