Красуню Анфісу Чехову переслідують кошмари
Телеведуча не на жарт схвилювала шанувальників.
Зараз Анфіса Чехова проходить спеціальну оздоровчу програму, щоб підготувати свій організм до зими. За словами Анфіси, тепер фігура її повністю влаштовує, і більше худнути вона не збирається, але очищати організм від токсинів, проводити омолоджуючі процедури вона має намір і надалі.
У вільний від роботи над собою час Чехова вирішила поговорити з шанувальниками про дуже хвилюючу тему - нічні кошмари. «Мені дуже часто сняться якісь маніяки. Іду я по вулиці, і раптом, абсолютно незнайомий мені перехожий впадає в неадекват, дістає ніж і починає за мною ганятися. Ще сходи мені сняться непрохідні, якими дуже страшно підніматися, а в кінці обов'язково треба звідкись з дуже великої висоти зістрибувати на землю. І ось цей стан, коли ти летиш вниз ... дуже неприємний. Я жодного разу не намагалася розшифровувати свої сни. Може б дізналася щось цікаве про мою підсвідомість. А вас що ночами турбує, крім хропіння ваших близьких?», - поцікавилася телезірка в своєму Інстаграм.