Джигурда опублікував компромат на Анісіну

Шоумен Микита Джигурда опублікував в Мережі аудіозапис своєї розмови вже з колишньою дружиною фігуристкою Мариною Анісіною. З бесіди подружжя виходить, що на Олімпійських іграх в 2002 році, на яких Анісіна, виступаючи за Францію в парі з Гвендалем Пейзером, завоювала золото, нібито мав місце підкуп судді.

Більш того, Джигурда доклав до аудіозапису величезне послання, в якому розповів подробиці підкупу. За його словами, ні Анісіна, ні її партнер не знали про "ганебний факт", поки про нього не розповіла її мати, яка, за словами Джигурди, за спиною фігуристки скоїла злочин.

"Анісіна і Гвендаль Пейзера не знали, що за їх спиною Ірина Черняєва (мама Марини - ред.) і президент Федерації з фігурного катання Франції Дідьє Гайаге вирішили підстрахуватися і підкупили суддю, передавши йому п'ятнадцять тисяч доларів США ", - написав Джигурда.

При цьому шоумен зазначив, що оприлюднив даний запис не для того, щоб насолити своїй колишній дружині, а щоб врятувати її. Справа в тому, що, за його словами, адвокат його дружини Сергій Жорін обманним шляхом заволодів даним аудіозаписом і шантажував Анісіну.