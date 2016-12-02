Люк Брайан вдарив одного з фанатів під час благодійного концерту (відео)

Співак і композитор зі США Люк Брайан, відомий багатьом за свої хіти в стилі кантрі, під час благодійного концерту вдарив свого фаната, повідомляє VistaNews.

Слід зазначити, що до цього чоловік всіляко грубіянив виконавцеві.

Інцидент стався під час концерту в Нешвіллі, всі зароблені кошти з якого призначалися ветеранам воєн. У першому ряду знаходився досить затятий «шанувальник» Брайана, який всіляко демонстрував свою неприязнь грубими жестами і лихослів'ям.

Останнє неможливо довести, але ось непристойні жести потрапили в об'єктиви відеокамер, які знімали те, що відбувається, зі сцени. На відео чітко видно, як чоловік показує середній палець Люку Брайану. Після цього співак підійшов до краю сцени і вдарив фаната.

Слід зазначити, що цей прикрий інцидент ніяк не позначився на самому виконавцеві і він продовжив співати як ні в чому не бувало.

У прес-службі музиканта заявили, що такі грубі вислови і непристойна жестикуляція була вкрай недоречні на цьому заході, тому Люк Брайан вирішив особисто продемонструвати свою позицію щодо такого нешанобливого ставлення.