Міла Куніс народила сина
Радісну новину підтвердив представник актриси.
33-річна актриса Міла Куніс приймає поздоровлення, вона вдруге стала мамою, повідомляє видання Paparazzi.ru.
Радісну новину підтвердив представник актриси.
Нагадаємо, що у Міли і її чоловіка Ештона Катчера вже є дочка, яка з'явилася на світ 1 жовтня 2014 року.
Сама Міла в одному з інтерв'ю говорила, що за Ештоном відчуває себе, як за кам'яною стіною, але не проти ще одного чоловіка в будинку.
Тепер впевнено можна сказати, що бажання Куніс збулося.