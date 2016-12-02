Міла Куніс народила сина

33-річна актриса Міла Куніс приймає поздоровлення, вона вдруге стала мамою, повідомляє видання Paparazzi.ru.

Радісну новину підтвердив представник актриси.

Нагадаємо, що у Міли і її чоловіка Ештона Катчера вже є дочка, яка з'явилася на світ 1 жовтня 2014 року.

Сама Міла в одному з інтерв'ю говорила, що за Ештоном відчуває себе, як за кам'яною стіною, але не проти ще одного чоловіка в будинку.

Тепер впевнено можна сказати, що бажання Куніс збулося.