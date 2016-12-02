Принц Гаррі та Ріанна разом пройшли тест на ВІЛ

Британський принц Гаррі та співачка Ріанна не лише разом відсвяткували 50-річчя незалежності Барбадосу, а й спільно «пролили» кров, повідомляє «ТаблоID».

Онук королеви Єлизавети ІІ та поп-зірка пройшли тест на ВІЛ-інфекцію у Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Відео самого процесу опубліковане в Instagram Кенсінгтонського палацу.

Ріанна й Гаррі на власному прикладі вирішили показати усім, що як легко пройти такий важливий тест.

Британський принц приїхав на Барбадос, щоб узяти участь у святкуванні 50-ї річниці Незалежності від Великобританії.