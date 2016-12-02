Евеліна Бльоданс виклала в Мережі нові пікантні фото

Знаменитість регулярно займається спортом, тому чудово виглядає, повідомляє Neformat.

Нещодавно вона знялася в фотосесії. Молода мама постала в епатажній нижній білизні, продемонструвавши сексапільну фігуру.

У своєму мікроблозі зірка звернулася до недоброзичливців: «Хочу засмутити моїх нечисленних злопихателів-підписників, які звинувачують мене в діях не за віком, а саме: фото в купальниках, шортах і, як вони кажуть, «задиранні стегон». Я буду це робити, поки мені цього хочеться, я відчуваю себе бажаною жінкою, і 90 відсотків тих, хто оточує, схвалюють таку поведінку. Вірю, що це скоро не закінчиться, чого і вам бажаю! ».

Після цього вона додала: «Любіть і цінуйте себе, незважаючи на паспортний вік! Ми молоді, поки душа цвіте. А тіло ... Подбаймо, що б і воно не підвело. Якщо ви себе полюбите, полюблять і інші. Але бридко квакати жаби будуть завжди. Так нехай вони будуть для нас лише веселими мордочками».

У результаті шанувальники обсипали улюбленицю численними компліментами.