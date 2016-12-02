Мерайя Кері поділилася фото з новим бойфрендом

Не минуло й двох місяців після розриву стосунків із мільярдером, а пишнотіла співачка вже підшукала собі молодого 33-річного коханця і буквально тане в його обіймах. Танцюрист Брайан Танака став черговим бойфрендом Мераї, і папараці засікли парочку на одному з гавайських пляжів, повідомляє Zvezdez.ru.

Коханці поводилися дуже розкуто і не звертали уваги на людей із фотокамерами. Прямо на березі океану Брайан вирішив провести майстер-клас із танців і робив з Мерайєю танцювальні па, які дуже часто закінчувалися пристрасними поцілунками.

Треба думати, що Джеймса Пекера співачка вважала грошовим мішком і добряче попсувала його бюджет. Австралійський мільярдер вирішив, що співачка йому обходиться занадто дорого і вирішив розірвати заручини.