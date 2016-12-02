Максим Віторган налякав фанатів фотографією з розбитим обличчям
Актор виклав в Instagram знімок, який по-справжньому налякав його шанувальників.
На фото російська знаменитість перебуває в жахливому стані, його обличчя побите, права рука порізана, а піджак порваний, повідомляє VladTime.
Фоловери, які побачили цю публікацію, були шоковані, але, прочитавши опис до посту, швидко заспокоїлися.
Річ у тім, що Максим Віторган брав участь в зйомках другого сезону телесеріалу «Зворотний бік Місяця», а опублікований знімок всього лише кадр зі знімального майданчика. Бездоганна робота гримерів надала правдоподібності саднам, а порваний піджак — справа рук швачки.
Пост за короткий час набрав 7,5 тисячі лайків і багато приємних коментарів. Фотографія трохи розбавила розмови про його дружину Ксенію Собчак, яка днями народила сина.