Джонні Депп офіційно розлучився і відкупився від екс-дружини

Незважаючи на те, що всі папери голлівудські актори підписали ще в кінці листопада, офіційні представники Деппа і Херд підтвердили інформацію тільки зараз, повідомляє «Рамблер».

Згідно з домовленостями, тепер Джонні повинен виплатити Ембер 6,8 мільйона доларів, які та обіцяла пожертвувати на благодійність. При цьому зірка фільмів «Пірати Карибського моря» вже перерахував 200 тисяч доларів від імені Ембер Херд в організацію American CivilLiberties Union і дитячий госпіталь Лос-Анджелеса, а решта 6,6 мільйона колишня дружина актора буде отримувати протягом року і до кінця 2018 року повинна буде перерахувати всю суму у вищевказані організації.

Не обійшлося і без скандалу. Кажуть, коли Джонні Депп галантно запропонував Ембер Херд від її імені перерахувати всю суму на рахунки благодійних організацій, та категорично відмовилася. Нібито голлівудська актриса зовсім не має наміру відмовлятися від настільки переконливої суми на користь фондів, а просто хоче привласнити собі ці гроші.

Нагадаємо, в травні Ембер Херд подала на розлучення з Джонні Деппом. Актриса стверджувала, що регулярно піддавалася домашньому насильству і навіть надала як підтвердження фотографію, де зображена з синцями на обличчі.

Стверджувалося, ніби Депп жорстоко побив дружину своїм телефоном. Після цього актор пропонував Херд гроші за мовчання, але вона, злякавшись за своє життя, втекла з дому і в той же день подала на розлучення.

Після скандалу, що вибухнув, на сторону Деппа встали його колишня цивільна дружина, актриса і співачка Ванесса Параді і дочка-підліток Лілі-Роуз. Обидві в один голос спростували інформацію про те, що Джонні може підняти руку на жінку і, в свою чергу, звинуватили Ембер Херд у наклепі.