Потап два роки приховував розлучення

Нещодавно з'ясувалося, що Потап і його дружина, продюсер компанії MOZGI Entertainment Ірина Горова, вже давно не живуть разом. Вони кілька років приховували, що розлучилися.

Довгий час Потап і Ірина не розповідали про розлучення, тому що з головою поринули в роботу. Екс-подружжя розвивали відразу кілька проектів - групу «Время и Стекло», «Потапа і Настю», Mozgi. Але зараз, як зізнався журналістам зірка музики, у них різні життя, і пора поділитися цим.

Колишня дружина артиста Ірина розповіла про те, що зберігає відмінні дружні відносини з Потапом. Жінка завжди може розраховувати на його допомогу і підтримку.

«Так, ми розлучилися, це правда. Уже п'ять років живемо окремо, а офіційно оформили розлучення два роки тому. І ми дійсно міцна, але не подружня пара ... Ми батьки, ділові партнери, ми справжні друзі ... Якщо у мене виникає проблема - Льоша (справжнє ім'я Потапа - прим.) перший, до кого я звертаюся, і він єдина людина, якій я довіряю на 100%. Ми нестандартна пара - симбіоз двох людей, які не можуть існувати одне без одног », - повідомила Ірина Горова журналістам.

Колишня дружина Потапа також зізналася, що вдячна чоловікові за роки, проведені разом. Горова розповіла, що пройшла з чоловіком через багато чого. Артист намагався у всьому підтримувати жінку і не завдавати їй болю. Сімейне життя Ірини та Потапа було щасливим. Саме тому колишнім закоханим вдається зберігати хороші відносини.

За словами Потапа, рішення про розлучення він вважає правильним. Музикант і його дружина намагалися зберегти шлюб, але у них цього не вийшло. Розлучення Потапа і Горової не було гучним, їм вдалося обійтися без скандалів і поділу майна. Спадкоємець артиста залишився жити з матір'ю. Батько намагається приділяти синові увесь свій вільний час. За словами колишнього подружжя, дитина досить легко перенісла розлучення батьків, адже Потап і раніше часто не бував вдома, коли перебував на гастролях.

Музикант також зізнався, що вважає своєю спадкоємицею Наталю - дочку Горової від першого шлюбу. Потап виховував її разом з дружиною. «Я вдячний Ірині за наших трьох дітей: Наташу, Андрійка і нашу компанію», - цитує артиста журнал «Отдохни».

До слова, раніше в пресі з'явилися чутки про те, що Потап зустрічається з Настею Каменських. Колишній представник артистів заявила, що репер ось уже багато років перебуває у стосунках з колегою. Самі знаменитості ніяк не прокоментували цю інформацію.