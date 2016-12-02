Вага Анджеліни Джолі досягла критичної позначки

Шанувальники голлівудської зірки Анджеліни Джолі дуже стурбовані станом її здоров'я. Після розлучення з Бредом Піттом жінка сильно схудла.

Фанати б'ють на сполох. За повідомленнями ЗМІ, голлівудська красуня важить всього 34 кілограми при зрості 169 сантиметрів. Шанувальники стурбовані стрімкою втратою ваги відомої артистки.

«Її руки стали настільки кістлявими, що вони виглядають як зубочистки! Її вага стрімко падає», - повідомляє джерело закордонного видання.

Після справи про розлучення з Бредом Піттом, стан Анджеліни Джолі став викликати занепокоєння у фанатів. У жінки з'явилися шкідливі звички - вона пристрастилася до сигарет.

«Вона практично нічого не їсть, а лише курить сигарету одну за одною, - повідомляє преса. - Джолі може спокійно викурити дві пачки сигарет за день».

19 вересня буквально весь світ, а особливо шанувальники Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, були вражені інформацією про розлучення пари. Багато хто сподівався, що подружжя незабаром помириться і зможе зберегти шлюб. Однак потім почалися судові слухання, в ході яких служителі Феміди визначали, з ким залишаться шестеро дітей пари.