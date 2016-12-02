Дженніфер Лопес налякала фанатів синцем під оком

47-річна зірка опублікувала в Instagram селфі з синцем під оком, чим неабияк налякала прихильників, повідомляє «ТаблоID».

Однак Лопес пояснила звідки в неї узявся фінгал.

«Іноді робота може бути жорстокою...» — написала співачка під фото.

Як відомо, саме зараз актриса бере участь у зйомках драматичного телесеріалу «Відтінки синього». Певно, саме там Лопес і заробила синець.