Анджеліна Джолі і Бред Пітт можуть втратити двох синів

Бред Пітт і Анджеліна Джолі, крім того, що зараз переживають складний період розлучення, можуть ще й позбутися своїх прийомних дітей, повдіомляє Informing.

Біологічна мати 13-річного Пекса, якого пара усиновила у В’єтнамі, незабаром виходить із в’язниці і погрожує забрати сина.

Крім того, з’ясувалося, що 15-річного Меддокса, усиновленого в Камбоджі, незаконно вивезли в США.

Річ у тім, що Пітт і Джолі стали батьками хлопчика за допомогою агента Лорін Галіндо, яка згодом опинилася у в’язниці через відмивання грошей і афери з документами.

Виявилося, що 800 дітей, яких передала на усиновлення жінка, не були сиротами, а були куплені у своїх батьків.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що Меддокса мати продала агенту за 100 доларів.

Як повідомили джерела, близькі до зоряного сімейства, Пітт і Джолі завжди побоювалися, що справжні батьки можуть зажадати повернути їм дітей.

Нагадаємо, у Анджеліни Джолі і Бреда Пітта шестеро дітей, троє з яких прийомні. Після розлучення всі вони проживають з матір’ю.