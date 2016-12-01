Микита Джигурда вимагає в Марини Анісіної 150 мільйонів рублів

Поки Марина Анісіна розповідає про неадекватність свого колишнього чоловіка, Микита Джигурда готує документи за якими Марина Анісіна повинна виплатити йому 150 000 000 рублів (приблизно 63 млн гривень), повідомляє Paparazzi.ru.

Як відомо, незважаючи на протести і гучні обіцянки зробити в суді страшні викриття, на цей самий суд про розлучення Джигурда так і не з'явився і їх з Мариною Анісіною благополучно розлучили.

І тепер з легким серцем Марина поскаржилася Борису Корчевнікову, що жити з Джигурдою останні роки було нестерпно. Він починав свій день з марихуани і нею ж закінчував, бив посуд, репетирував незрозумілі ролі і в пориві пристрасті ганявся за нею з ножем, правда, обіцяючи вбити себе. Розповіла вона і про коханок Джигурди з якими він проводив всілякі обряди в Америці, коли їздив туди залагоджувати справи зі спадщиною.

Ну, а Микита Борисович, теж час дарма не втрачав і вже оголосив, що Марина Анісіна заборгувала йому ні багато ні мало 150 млн рублів. Виявляється, що отримавши спадщину Людмили Браташ, Марина Анісіна, щоб виконати її волю, повинна створити Духовно-оздоровчий центр, а ось підрядником виступав як раз Джигурда, якому на ці цілі вона зобов’язана виділити ці гроші. Він повинен був писати книги, знімати кіно і ... духовно оздоровлювати нужденних.

На доказ, Джигурда навіть надав копію договору, де стоїть печатка ІП Марина Анісіна і ще кілька підписів.

Ось тільки, малоймовірно, що Джигурда ці гроші отримає. Треба ще довести, що вони з Анісіною взагалі можуть на них претендувати.