Альона Апіна показала фото з 15-річною дочкою

У Москві пройшло нагородження «ікон стилю», які створюють і втілюють красу. Статуетки отримали зірки шоу-бізнесу, серед яких була і Альона Апіна. Зірка з'явилася на заході разом із 15-річною дочкою, повідомляє VistaNews.

Мабуть, на рішення взяти з собою на церемонію дочку, вплинуло розлучення з чоловіком.

Зі своїм чоловіком Апіна прожила разом 25 років, зараз знаменитість намагається приділяти весь вільний час дівчинці-підлітку.

Відомо, що зірка рідко з'являється на публіці разом із дитиною.