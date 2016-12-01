Марк Цукерберг привітав однорічну доньку з днем ​​народження

Один із найзнаменитіших батьків сучасності — Марк Цукерберг — поділився з шанувальниками знімком своєї улюбленої доньки Максими, якій днями виповнився 1 рік, повідомляє Informing.

«Я не можу повірити, що пройшов вже рік! І вчора вона вперше поцілувала мене в щоку! Бажаю багатьох років щастя і здоров'я для Макс і для всіх дітей у світі», — підписав Цукерберг фото.

На знімку щасливий тато разом зі своєю дружиною Прісциллою Чан тримає на руках дитину в оточенні повітряних куль. Зворушливий знімок моментально розлетівся по всій соцмережі — публікацією Марка поділилися 10 тис. його підписників.

Нагадаємо, зі своєю дружиною майбутній творець Facebook познайомився на університетській вечірці в Гарварді і з тих пір вони не розлучаються. Після весілля з Цукербергом пані Чан стала співвласницею чималого статку, який аналітики оцінюють в 17 млрд доларів, але при цьому до шику і гламуру вона ставиться спокійно.

При цьому Прісцилла дуже впливає на інтереси і діяльність чоловіка: Марк витрачає величезні суми на благодійність. А з недавнього часу завдяки пані Чан кожен американський користувач Мережі може залишити за собою статус донора, дізнатися через інтерфейс Facebook адресу найближчої лікарні та здати кров.