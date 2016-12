Британський принц познайомився з Ріанною

Рудоволосий принц, улюбленець публіки, протягом останніх декількох днів перебуває в карибському турі, повідомляє видання «Аргументы неделі».

Ріанна, яка отримала премію Shoe of the Year в Нью-Йорку, прибула на свою батьківщину — артистка провела дитинство на Барбадосі. Її зустріч з Гаррі відбулася в рамках заходу під назвою Toast the Nation.

Британський принц зачитав перед присутніми вітання від своєї бабусі-королеви, в тексті якого Єлизавета II віддала належне народові держави.