Ірина Білик представила новий автобіографічний кліп про кохання на відстані

Про це зірка повідомила на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує VistaNews.

Слова і музику композиції «Чарівники» для Ірини Білик написала автор з Черкас, яка творить під псевдонімом Лампочка. Режисером відеокліпу став двадцятитрирічний кліпмейкер Юрій Двіжона. Зараз кліпмейкер проживає і працює в Сполучених Штатах Америки, але заради зйомок кліпу для Ірини Білик прилетів в Україну.

Образ української знаменитості для відеокліпу підбирала відома модель, стиліст і муза українських дизайнерів Олімпія Вайтмусташ. Головним героєм відеороботи став відомий український танцюрист і хореограф, учасник популярного танцювального шоу «Танцюють всі» Віталій Загоруйко.

У композиції «Чарівники», на яку і був знятий відеокліп, розповідається про кохання на відстані. Слід додати, що чоловік Ірини Білик Аслан Ахмадов зараз живе і працює в Росії. В одному зі своїх інтерв’ю Ахмадов повідомив про те, що готовий заради своєї сім'ї переїхати в Україну.