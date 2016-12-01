Катерина Клімова показала фото з чоловіком

Але вчора актори зробили виняток із власних правил і на якийсь час залишили з близькими свою дочку Беллу, відвідавши прес-день компанії Rendez-Vous, повідомляє видання Hello!

У рамках вечора компанія Rendez-Vous представила нові весняно-літні колекції провідних брендів, про багатьох з яких особисто розповіли представники марок — Джованні Фабіані, власник і креативний директор компанії Giovanni Fabiani, Берн Вишневський, бренд-менеджер компанії Lloyd, Карін Біне, директор по комунікацій французького бренду Carel, Ронні Біджіоні, креативний директор компанії Dino Bigioni. Презентовані були і нові для взуттєвої мережі бренди — Katy Perry, Joseph, Melissa, TBS і Carel.