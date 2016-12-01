Леді Гага виклала в Мережу пікантне фото

Леді Гага також взяла участь в показі як модель. Співачка напередодні в Instagram продемонструвала, як вона підготувалася до демонстрації нижньої білизни на подіумі. Зіркав Instagram розмістила знімок, на якому позує у відвертій мереживній білизні, приємно здивувавши при цьому своєю стрункою фігурою шанувальників, повідомляє видання Zvezdez.ru.

Безумовно, співачка ретельно готувалася до показу і її зусилля в тренажерному залі не були марними. Виглядає Леді Гага чудово і передплатники обдарували свого кумира компліментами.

Співачка зазначила, що невеликі синці на ногах вона отримала під час чергової репетиції, але ці дефекти легко можна прибрати за допомогою косметичних засобів. Треба думати, що, акцентуючи уваги на синцях, Леді Гага дала зрозуміти, що знімок не оброблявся у «фото шопі» і її фігура дійсно виглядає бездоганно.

На червоній доріжці показу Леді Гага з'явилася в компанії художнього керівника модного бренду Diesel Ніколою Формічетті. Нікола ніжно обіймав співачку за талію і навіть не посоромився перед камерами ніжно поцілувати Леді Гагу в шию. Поцілунок вийшов дуже інтимним, і було помітно, що співачці подобаються ніжності Формічетті.