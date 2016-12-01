Дженніфер Лопес показала свою 8-річну дочку
Відома співачка Дженніфер Лопес нещодавно поділилася в Instagram фотографією своєї дочки.
Дженніфер Лопес любить викладати знімки своїх дітей в соціальну мережу Instagram, повідомляє видання VladTime.
І ось днями співачка виклала фотографію своєї 8-річної дочки Емми. У коментарях до знімка Джей Ло написала, що Емма її принцеса.
Фанати співачки вже встигли поставити безліч «лайків» під знімком і відзначити дивовижну схожість дівчинки на свою зіркову маму.