Дженніфер Лопес показала свою 8-річну дочку

Дженніфер Лопес любить викладати знімки своїх дітей в соціальну мережу Instagram, повідомляє видання VladTime.

І ось днями співачка виклала фотографію своєї 8-річної дочки Емми. У коментарях до знімка Джей Ло написала, що Емма її принцеса.

Фанати співачки вже встигли поставити безліч «лайків» під знімком і відзначити дивовижну схожість дівчинки на свою зіркову маму.