Дженніфер Лопес показала свою 8-річну дочку

Дженніфер Лопес показала свою 8-річну дочку

Відома співачка Дженніфер Лопес нещодавно поділилася в Instagram фотографією своєї дочки.

Джерело: Відомості

Дженніфер Лопес любить викладати знімки своїх дітей в соціальну мережу Instagram, повідомляє видання VladTime.

І ось днями співачка виклала фотографію своєї 8-річної дочки Емми. У коментарях до знімка Джей Ло написала, що Емма її принцеса. 

Фанати співачки вже встигли поставити безліч «лайків» під знімком і відзначити дивовижну схожість дівчинки на свою зіркову маму.

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