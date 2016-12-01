Марина Анісіна розповіла про жахи сімейного життя з Микитою Джигурдою

Колишня фігуристка Марина Анісіна і епатажний актор Микита Джигурда вісім років були одружені, повідомляє видання «Домашний очаг».

За цей час у них народилося двоє дітей: у 2009 році з'явився син Мік-Анжель Кріст, а через рік — дочка, яку назвали Ева-Влада. Однак спортсменка кілька тижнів тому подала документи на розлучення з артистом. За її вчинком була величезна кількість скандальних новин — подружжя з’ясовувало стосунки публічно. Проте, Анісіна ні разу не робила офіційних заяв про Джигурду і не погоджувалася обговорювати цю тему з пресою.

Суд задовольнив позов колишньої фігуристки і оголосив її шлюб з актором офіційно розірваним. Після офіційного отримання розлучення Анісіна вирішила розповісти про всі жахи сімейного життя з епатажним артистом в програмі Бориса Корчевнікова «Прямий ефір». Ведучий шоу прилетів до спортсменки в Париж, де вона живе разом із дітьми, щоб вона без побоювань за своє здоров'я могла поділитися власною історією.

За словами Марини, її колишній чоловік постійно бив весь посуд вдома та поводився агресивно. «Діти з нянею приходять, він посміхається і каже: «А ми Шекспіра репетируємо». Мені страшно, тому що я не знаю, що від цієї людини можна очікувати, на що він здатний», — заявила Анісіна в ефірі програми.

Крім того, вона зазначила, що в шлюбі з Микитою пройшла через багато що: психологічне та фізичне насильство. «До мене підійшов і як дасть лобом в лоб! У мене кров. Я пройшла багато: і фізичне, і психологічне насильство. Бігав з ножем. Махав ним у мене перед очима. Мені було дуже страшно. Раптом штрикне?» — розповіла спортсменка.