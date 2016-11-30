Володимир Пресняков вперше показав обличчя сина Артема

До сьогодні батьки не показували обличчя малюка, повідомляє VistaNews.

Сьогодні вдень на своїй сторінці в Instagram російський співак Володимир Пресняков завантажив відео, де, нарешті, показав обличчя сина. Раніше личко хлопчика можна було помітити тільки збоку, також батьки часто публікували фото зі спини.

Шанувальники відразу ж засипали малюка і батьків компліментами і почали роздумувати, на кого ж більше схожий Артем. Більшість зійшлася на думці, що симпатичний світловолосий малюк — копія мама, а деякі стверджують, що Артем успадкував багато рис обличчя своєї бабусі Олени Преснякової.