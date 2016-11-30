Аманда Сейфрід чекає первістка

Три місяці тому 30-річна зірка заручилася зі своїм приятелем Томасом Садоскі, а кілька днів тому і зовсім прийшла на одну з вечірок в Нью-Йорку в маленькому обтягуючому платті, в якому виділявся маленький, але досить кругленький животик, повідомляє видання Paparazzi.ru.

Аманда дуже часто в інтерв'ю зазначала, що хоче відчути радість материнства. Мабуть тому вона і вирішила не приховувати своє цікаве положення під об'ємними нарядами, а навпаки — виставити його на показ, ділячись своєю радістю з усіма.