Оля Полякова стала головною героїнею мультфільму

Оля Полякова представила нову відеороботу на пісню «Мама казала». Цей анімаційний кліп — подарунок артистці до Дня матері від харківської студії VIALEX production.

Головною героїнею відео стала безстрашний борець зі злочинністю Супер Оля, образ якої повністю «списаний» з Полякової. Відео насичене політичними алегоризмами і противопоставлениями, як анімованих персонажів, так і реальних героїв.

Вперше багатомовний трек «Мама казала» Полякова виконала в рамках всеукраїнського туру 2016 року. На пісню артистка поставила номер, задіявши портрети українських політиків: Яценюка, Коломойського і Порошенка.

«У пісні є слова «Не для тебе мати квіточку ростила», і я хочу звернути увагу на те, що цей трек — присвяту не тільки жінкам, які мають зберігати почуття власної гідності, але й всій нашій країні Україні. Вона асоціюється в цій пісні з дівчиною, навколо якої крутяться олігархи, депутати, бізнесмени, «Петі», які розливають навколо неї шоколадні ріки з обіцянками провести в Європу ... Так ось — не для них, мама «Україну-квіточку ростила», — прокоментувала Полякова ,