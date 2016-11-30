Світлана Лобода опублікувала затишне фото

У кадрі 34-річна артистка зображена з дочкою Євою, матір'ю Наталією Василівною і сестрою Ксенією, повідомляє Neformat.

«Моя улюблена матуся сьогодні хороший день для того, щоб сказати, як ціную і люблю тебе, як вдячна тобі за допомогу і твою турботу. Завжди спокійно мені, коли ти поруч. Будь здорова, сил тобі на всіх нас. Вчуся твоєму оптимізму і завзяттю бути корисною цьому світу. Скоро їдемо на заслужений відпочинок, люблю», — підписала кадр Лобода.