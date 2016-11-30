Охлобистін отримав паспорт «ДНР»

29-го листопада стало відомо, що російський актор та оспівувач путінської політики Іван Охлобистін хоче стати громадянином так званої «ДНР», а вже наступного дня він отримав паспорт «республіки», повідомляє «ТаблоID» з посиланням на «Донецкое агентство новостей».

Паспорт «ДНР» актору вручив так званий «голова» «ДНР» Олександр Захарченко у центрі Донецька.

«Слава Донецькій Народній Республіці, Слава Русскому миру», — виголосив Охлобистін.

Як відомо, ще в жовтні 2014-го Охлобистіну заборонили в’їзд на територію України. Також актора внесли до «чорного списку» Латвії та Естонії.